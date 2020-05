Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 18/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 4.795.7521 trường hợp, trong đó 316.401 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.849.400 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nga đã vượt Tây Ban Nha trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Anadolu

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 18.363 ca mắc và 818 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.526.136 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 90.931 trường hợp.

Hầu hết 50 bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do, tuy nhiên, chỉ duy nhất 14 bang đáp ứng được các chỉ dẫn liên bang về gỡ bỏ các giới hạn nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết các ca mắc Covid-19 vẫn chưa tăng tại các bang đang mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông Azar cũng cảnh báo hiện còn quá sớm để xác định xu hướng dịch bệnh tại những nơi này sẽ ra sao. Theo ông, một trong những yếu tố quan trọng của việc tái mở cửa là giám sát các hội chứng giống cúm trong cộng đồng cũng như số liệu về các ca nhập viện và xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng.

Nga đã vượt Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau khi ghi nhận thêm 9.709 ca mắc và 94 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 281.752 trường hợp, trong đó 2.631 trường hợp tử vong.

Nhiều người hoài nghi về tỷ lệ tử vong thấp mà Nga công bố, cáo buộc chính phủ đang báo cáo số người chết vì dịch bệnh không đúng với thực tế nhằm làm giảm quy mô cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, giới chức y tế Nga cho rằng một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong thấp là việc số liệu chỉ tính những trường hợp chết trực tiếp do virus. Bên cạnh đó, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn so với các nước khác nên nước này có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh cũng như xét nghiệm diện rộng.

Tại Tây Ban Nha, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 277.719 sau khi ghi nhận thêm 1.214 trường hợp. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 3 thế giới. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 27.650 sau khi ghi nhận thêm 87 trường hợp trong ngày 17/5. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 dưới 100 trong bối cảnh nhiều khu vực chuẩn bị nới phong tỏa.

Tuy nhiên, Fernando Simon, người phụ trách chiến dịch chống Covid-19 của Tây Ban Nha, cảnh báo số ca tử vong thấp ngày 17/5 có thể do sự chậm trễ trong khâu báo cáo dịp cuối tuần. Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu giới chức y tế có đủ nguồn lực để đối phó với mức độ bệnh nhân hiện nay không, ông Simon cho biết Bộ Y tế “đang tích cực tập hợp các nguồn dự trữ nhưng lượng vật tư y tế vẫn đủ dùng với nhu cầu hiện tại”.

Anh ghi nhận thêm 3.534 ca mắc và 170 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 17/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 243.695 trường hợp, trong đó có 34.636 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và hiện đã vượt Italy, trở thành ổ dịch lớn thứ 5 trên toàn cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 7.165 ca mắc và 458 ca tử vong, nâng tổng số lên 240.307 ca bệnh và 16.091 ca tử vong.

Italy ghi nhận thêm 675 ca mắc mới và 145 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 225.435, trong đó có 31.908 ca tử vong. Italy hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 6 thế giới.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 17/5 là 179.569, trong đó tổng số ca tử vong là 28.108.

Đức này ghi nhận thêm 407 ca mắc mới và 22 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 176.651 trong đó có 8.049 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông – Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 1.368 ca mắc mới và 44 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 17/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 149.435 trường hợp, trong đó có 4.140 ca tử vong.

Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 120.198 sau khi ghi nhận thêm 1.806 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 6.988 trường hợp.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 5.050 ca mắc và 154 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 95.698, trong đó có 3.025 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.947 trường hợp, trong đó có 4.633 ca tử vong. Các con số này tại Nhật Bản là 16.237 và 725, tại Hàn Quốc là 11.050 và 262.

Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 28.038 ca mắc và 22 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 17.514 và 1.148, ở Philippines là 12.513 và 824, ở Malaysia là 6.894 và 113./.

Nguồn vov.vn