Nâng cao kiến thức pháp luật biển đảo cho học sinh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

(THTG) Sáng ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2023 tại huyện Gò Công Đông và huyện ủy Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Điểm nhấn của chương trình là tổ chức thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương” giữa các trường Trường Tiểu học & THCS Phú Tân, Trường THCS Phú Đông, Trường THCS và THPT Phú Thạnh tại Trường THCS và THPT Phú Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thông qua Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết cho các em học sinh về biển, đảo Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và truyền thống, lịch sử, văn hóa tỉnh Tiền Giang nói chung; huyện Tân Phú Đông nói riêng. Tại Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tặng 120 suất học bổng, 20 xe đạp, 3000 cuốn vở viết cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Tại huyện Gò Công Đông, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thông tin tuyên truyền về vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cách xác định các vùng biển của Việt Nam; tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Chương trình đã tổ chức thăm, tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách, nhân dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; tặng cờ 4000 lá cờ Tổ quốc, 30 túi thuốc cho ngư dân trên địa bàn hai huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Đây là lần thứ 04 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với bà con nhân dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời góp phần củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc./.

Tin và ảnh: Đức Định