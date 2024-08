Nam thanh niên trả lại 3 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Ngày 23/8, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) trả lại 3 tỷ đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, ngày 14/8, anh Cao Bá Minh (SN 1992), ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ ứng dụng của ngân hàng, với số tiền cộng thêm là 3 tỷ đồng. Biết có người chuyển nhầm, anh Minh đã chủ động đến Công an thành phố Bảo Lộc để trình báo vụ việc.