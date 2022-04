Nam Phi: 306 người thiệt mạng trong “khoảnh khắc đen tối của lịch sử”

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 14/4, Tiền Giang 159 ca F0 qua test nhanh kháng nguyên, không ghi nhận ca tử vong trong ngày. - Huyện Tân Phước đầu tư trên 7 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường đường Tây tuyến 2, xã Phước Lập. - Chính phủ đồng ý tiếp nhận viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi - Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam đã giao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn đợt 1 cho tỉnh Tiền Giang là 83,5 tỷ đồng để thực hiện 03 chương trình theo Nghị quyết 11. - Tính đến cuối năm 2021, diện tích thanh long trong vùng Đề án đạt gần 9.500 ha, chiếm 97,5% diện tích thanh long toàn tỉnh, vượt 32% so với mục tiêu đề ra - Chợ Gạo tập huấn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản - Trong 03 tháng đầu năm 2022, Châu Thành giảm được 13 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ - Từ 16-4, TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Bộ Công Thương đề nghị thu hồi kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ do có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella...