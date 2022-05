Nam bộ liên tục có mưa những ngày tới, cảnh báo mưa đá

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong khoảng từ 5 đến 8 ngày đầu của tháng 5, Nam bộ có mưa xảy ra rải rác nhiều nơi. Trong đó, một vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Một tuần tiếp theo, Nam bộ ít mưa nhưng cuối tháng 5 mưa tăng trở lại cả về diện và lượng.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cũng dự báo tổng lượng mưa tháng 5 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm ở hầu hết khu vực, trong đó, cao hơn trung bình nhiều năm nhiều nhất ở khu vực miền Đông.

Nam bộ liên tục có mưa trong những ngày tới

Cụ thể, từ ngày 1 đến 5-5, Nam bộ có mưa rải rác nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 6 đến 10-5 có mưa rào và dông vài nơi. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khá nhiều. Trên toàn khu vực phổ biến từ 70-150 mm.

Mưa gây ngập nước trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức)

Từ ngày 11 đến 20-5, thời tiết khu vực Nam bộ có mây thay đổi, phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 34-36 độ C; miền Tây từ 33-35 độ C. Lượng mưa tuần phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 50-120 mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong khoảng 10 ngày cuối cùng của tháng 5, Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây từ 32-34 độ C. Tổng lượng mưa tuần phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, ở khoảng 70-150 mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cảnh báo trong tháng 5, người dân Nam bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá… trong những cơn mưa dông.

Đơn vị này dự báo sẽ có từ 2-3 đợt mưa trên diện rộng với khả năng mưa vừa ở diện rải rác và một vài nơi có mưa to đến rất to trong tháng 5. Đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông trong tuần cuối tháng.