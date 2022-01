Năm 2021, Tiền Giang xử lý trên 30.600 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 03-01, tỉnh ghi nhận 58 ca F0 mới (giảm 57 ca so với ngày 02-01), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 34.087 ca. - Thủ tướng yêu cầu tiến hành các thủ tục mua vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ngày 03-01, có khoảng 70% học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường. Nhiều trường học có tỷ lệ rất cao như: THPT Chợ Gạo 99%; THPT Nguyễn Văn Tiếp 98,8%; THPT Nguyễn Văn Côn 98,1%; THPT Tân Phước 97,7%. - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành. - Gần 2.500 phụ nữ nghèo ở huyện Châu Thành được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 57 tỷ đồng. - Xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông ra mắt xã nông thôn mới nâng cao, đây là xã thứ 03 của huyện được công nhận - Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cái Bè đã hỗ trợ công ty TNHH Việt Khánh gói vay gần 3 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương phục hồi sản xuất cho 973 lao động...