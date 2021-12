Mỹ cấp phép sử dụng thuốc uống điều trị Covid-19

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 23-12, tỉnh ghi nhận 282 ca F0 mới (tăng 83 ca so với ngày 22-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 32.132 ca. - Tiền Giang đã khống chế bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, đến nay, đã tiêm phòng 95.000 liều vaccine viêm da nổi cục cho đàn bò, đạt tỷ lệ 90%, trong khi tỷ lệ miễn dịch đối với bệnh này theo quy định là 85%. - Tiền Giang có 8 doanh nghiệp tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa Tết, với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, trong đó hàng hóa thiết yếu chiếm gần 100 tỷ đồng. - Kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia tỉnh Tiền Giang được tổ chức ở 2 Hội đồng thi là Trường THPT Chuyên Tiền Giang và Trường THPT Chợ Gạo với tổng cộng 313 thí sinh dự thi ở 9 môn thi thuộc 23 phòng thi. - Tiền Giang đã có 4 đơn vị ở trạng thái bình thường mới (cấp 1) là: Thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông. - Công ty TNHH Thương mại Nông Thuận Phát hỗ trợ 54 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hồng, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, là hộ khó khăn về nhà ở. - Sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh Covid- 19, Công an huyện Tân Phước đã tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trong độ tuổi theo quy định. Đến nay, huyện Tân Phước đã làm thủ tục cấp được 48.154 thẻ căn cước công dân, đạt hơn 80% so với dân số trong độ tuổi...