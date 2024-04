Mở cửa xe thiếu quan sát làm 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ

(THTG) Sáng ngày 23-4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang làm 1 nam thanh niên đi xe mô tô tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt Bình

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 50 phút, ông N. V. T, sinh 1983, ngụ xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang điều khiển xe ô tô tải mang biển biển kiểm soát tỉnh Bến Tre lưu thông trên Đường tỉnh 879 hướng từ Chợ Gạo về Mỹ Tho, khi đến địa phận ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho thì dừng xe và mở cửa xuống xe. Do mở cửa thiếu quan sát, trong lúc đó, xe mô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do anh N. T. Đ, sinh năm 2003 ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo điều khiến lưu thông cùng chiều từ phía sau tông tới. Sau cú va chạm, anh Đ văng qua phần đường bên trái thì va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do ông C. T. V, sinh năm 1978, ngụ xã Trung An, Mỹ Tho điều khiến lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Đ đi xe mô tô tử vong tại chỗ, cả 3 xe đều bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra nguyên nhân, đồng thời điều tiết giao thông. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường