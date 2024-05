Miễn học phí cho trẻ 5 tuổi từ ngày 1/9

- Cấm xe tải từ 3 trục trở lên qua cầu Rạch Miễu vào thời gian cao điểm từ ngày 10-6. - Giá xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ tăng 10% trong quí 3-2024. - Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao gấp 1,2 lần so với trước COVID-19. - Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phát hiện 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa để trục lợi. - Đại biểu đề nghị cởi mở cho phóng viên ghi âm tại phiên tòa. - Ngân hàng, ví điện tử chạy nước rút xác thực khuôn mặt khách hàng. - HLV Vũ Tiến Thành bị phạt 20 triệu đồng vì bôi nhọ VFF, VPF. - Chính phủ vừa trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27-7 với tổng kinh phí gần 420 tỉ đồng. - Ông Lâm Hồng Sơn, được VKS hai tỉnh Long An và An Giang xin lỗi công khai, phục hồi danh dự sau 34 năm bị bắt giam oan 2 lần. - Nhật Bản viện trợ 300 tỷ đồng nâng cấp thiết bị chữa ung thư tại viện K...