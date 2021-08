Messi không gia hạn hợp đồng, chính thức chia tay Barca

Trong thời gian gần đây, Barca rất tự tin sẽ ký hợp đồng mới thành công với Lionel Messi do hai bên đều đã thống nhất các điều khoản cá nhân, chỉ còn chờ cầu thủ người Argentina trở lại sau kỳ nghỉ Hè. Bản thân Messi cũng đã trở lại đội bóng chủ sân Camp Nou trong ngày 5/8 để chuẩn bị hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tiếp tục ký hợp đồng mới.

Messi chính thức không còn là cầu thủ của Barca. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên vào giờ chót, Barca và Messi đã không thể ký vào hợp đồng mà đôi bên vẫn mong đợi thời gian qua. Theo lý giải trên trang chủ của Barca, việc Messi không thể ký hợp đồng mới đến từ 2 lý do.

Lý do thứ nhất là những khó khăn tài chính của Barca thời gian qua và lý do thứ hai là BTC La Liga sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào trong việc đăng ký Messi bổ sung vào danh sách của Barca trong mùa giải mới. Trước đó, BTC giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã gạch tên Messi khỏi danh sách của Barca do siêu sao người Argentina không còn hợp đồng với đội bóng xứ Catalan.