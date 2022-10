Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, nguy cơ cao ngập lụt nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên và sẽ đạt đỉnh từ ngày 10-13/10. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Ảnh minh hoạ

Dự báo chiều nay (5/10), mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều; mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,23m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,81m.

Cảnh báo, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 10-13/10, sau biến đổi chậm.

Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m, trên báo động 1: 0,2m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,3m, trên báo động 1: 0,3m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và hệ thống dự báo địa phương.

Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; đồng thời xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất, ngập lụt.

Ngoài ra, người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết cho phòng, tránh thiên tai khi có cảnh báo.

Nguồn Nhandan.vn.