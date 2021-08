Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều căn nhà tại xã Tân Trung, Thị xã Gò Công

(THTG) Vào lúc 14 giờ 15 phút, chiều ngày 24/8/2021, mưa to và lốc xoáy trên địa bàn xã Tân Trung, Thị xã Gò Công đã làm cho gần 50 căn nhà bị tốc mái, trong đó ấp Ông Non có 45 căn bị tốc mái hoàn toàn, 01 căn nhà bị sập và ấp Ông Cai có 04 ngôi nhà cũng bị tốc mái, tổng giá trị thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng.

Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều căn nhà trên địa bàn xã Tân Trung, Tx. Gò Công. Ảnh: Đức Huy

Ngay sau sự cố xảy ra, ông Giản Bá Huỳnh – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND TX Gò Công, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão TX Gò Công kịp thời đến hiện trường chỉ đạo các ngành: Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên… tiến hành hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục sự cố.

Nhiều cơ sở đóng tủ thờ tại Làng nghề Tủ thờ Gò Công cũng bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Đức Huy

Do ảnh hưởng cơn lốc, có 3 người dân không may bị thương, lãnh đạo xã Tân Trung đã khẩn trương chọn và bố trí địa điểm Trường THCS Tân Trung hỗ trợ cho người dân ở tạm và khẩn trương hỗ trợ ngay thức ăn, nước uống cho các hộ dân bị tốc mái, động viên người dân an tâm ở tạm trong thời gian khắc phục sự cố do lốc xoáy.

Huỳnh Cẩm