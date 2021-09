(THTG) Ngày 16-9, kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền giang Khoá X đã được khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên, bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu cấp tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có 59/61 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X. Ảnh: Bá Thủy

Trong 2 ngày 16-9 và 17-9, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tiền Giang 06 tháng đầu năm 2021; xem xét, thông qua những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2021 và giai đoạn 5 năm (2021 -2025). Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét 31 Tờ trình, kèm theo dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; về kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn giai đoạn 2021- 2025; về các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 2 Tờ trình, kèm theo dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Bá Thủy

Theo báo các của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,3% so với cùng kỳ 2020, kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 50,6% kế hoạch, tăng 23,7% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước trên đạt hơn 50% dự toán năm, tăng 0,2% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 10,9%). Đến nay số người được tiêm ngừa vắc xin đạt 104% so với số mũi được phân bổ, số ca nhiễm đã được điều trị ra viện chiếm tỷ lệ gần 73%/số ca mắc; hiện không còn huyện vùng nguy cơ rất cao; số huyện đạt ở mức bình thường mới “vùng xanh” đạt gần 64%.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin và cập nhật nội dung kỳ họp…

Mạnh Cường