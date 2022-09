Khách du lịch đến Tiền Giang tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9

(THTG) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục, từ ngày 1/9 đến ngày 4/9, do vậy lượng khách du lịch đến Tiền Giang trong dịp nghỉ lễ 2-9 cũng tăng mạnh.

Khách du lịch đến Tiền Giang tăng cao dịp lễ 2/9. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, từ ngày 1/9 số lượng du khách đến tiền Giang qua bến tàu du lịch Mỹ Tho có khoảng gần 1000 người, chủ yếu là khách du lịch trong gia đình, hoặc du lịch theo từng nhóm nhỏ. Nhưng từ ngày 2/9 trở đi lượng du khách đến Tiền Giang tăng vọt, ngoài các nhóm du lịch nhỏ theo gia đình còn có khách du lịch theo tour, do các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh Tiền Giang tổ chức đến du lịch tại Tiền Giang.

Nhằm quảng bá cho du lịch Tiền Giang, các tuyến, tour du lịch Tiền Giang cũng có sự kết hợp đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng sông nước miệt vườn, cũng như các dịch vụ du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đối với du khách gần xa. Công tác an ninh, an toàn du lịch và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các công ty du lịch chú trọng , nhằm phục vụ du khách được tốt hơn.

Công Luận