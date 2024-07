Huyện Chợ Gạo đã khắc phục xong tình hình lốc xoáy ở xã Bình Ninh

(THTG) Vào lúc 16 giờ ngày 02 – 7, tại xã Bình Ninh huyện Chợ Gạo đã xảy ra cơn mưa lớn kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Trong cơn mưa có kèm theo gió mạnh gây ra lốc xoáy quét qua địa bàn ấp Hòa Mỹ, Hòa Quới thuộc xã Bình Ninh. Cơn lốc xoáy gây ảnh hưởng 14 căn nhà bị tốc mái (trong đó: 01 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, các nhà khác tốc 1 số tấm tol), không thiệt hại về người.

Công an, quân sự xã hỗ trợ lợp các nhà bị tốc mái.

Lốc xoáy cũng đã làm cho nhiều cây xanh, hoa màu đổ ngã nhưng không đáng kể. Ước thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bình Ninh đã triển khai phương án: Huy động lực lượng tại chỗ với hơn 60 đồng chí, gồm: cấp ủy, ban ngành đoàn thể xã, ấp và lực lương công an, quân sự xã, sinh viên tình nguyện hè của trường Đại học Cảnh sát nhân dân có mặt tại nơi xảy ra lốc xoáy để hỗ trợ di chuyển đồ đạc cho nhân dân. Đến 20 giờ ngày 02/07 ổn định công việc. Lực lượng công an, quân sự xã đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trong đêm.

Sáng ngày 03 -7, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã đến hiện trường xã Bình Ninh thăm hỏi, động viên các hộ dân, chỉ đạo trực tiếp công tác khắc phục hậu quả; đồng thời lực lượng 02 ngành (công an, quân sự xã) và các ngành đoàn thể xã, ấp tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục lợp lại các nhà ở bị tốc mái. Đến 10 giờ 30 phút ngày 03-07 công việc khắc phục cơ bản được hoàn thành.

Tin và ảnh: Ngọc Duyên