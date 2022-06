Cảnh sát Cơ động Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống của ngành

(THTG) Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Quang cảnh buổi họp mặt 46 năm ngày truyền thống Cảnh sát cơ động. Ảnh: Lê Thi

Ôn lại truyền thống 46 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Cơ động – Công an Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Cơ động vô cùng tự hào và quyết tâm bảo vệ, phát huy truyền thống của cha anh đi trước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyến các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, sự đùm bọc, tin yêu giúp đỡ của nhân dân và sự phấn đấu không ngừng của cán bộ chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát Cơ động – Công an Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàng khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công là hành trang quý báo, tạo điều kiện thuận lợi, tiến lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, để luôn xứng đáng là công cụ tin cậy, sắc bén, quả đấm thép của lực lượng cảnh sát cơ động, Công an Tiền Giang và nhân dân tỉnh nhà.

Khen thưởng cho các các nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi họp mặt, Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh Tiền Giang vinh dự được nhận Bằng khen Bộ Công an, Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2022; Tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho các cá nhân vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Phong