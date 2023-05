Hôm nay, Nam Bộ và TP HCM bắt đầu đợt mưa lớn, kéo dài sang tuần sau

Ngày 27-5, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin dự báo mưa lớn khu vực Nam Bộ. Theo đơn vị này, từ ngày hôm nay (27-5) đến ngày 29-5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung nhiều trong ngày 27-5.

Đơn vị này cho biết khả năng đợt mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ kéo dài đến hết ngày 29-5. “Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch” – tin dự báo cho biết. Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Miền Đông Từ 7 giờ ngày 27-5 đến 22 giờ ngày 28-5 30-90, có nơi trên 100 Miền Tây Từ 7 giờ ngày 27-5 đến 22 giờ ngày 28-5 30-90, có nơi trên 100 TP HCM Từ 7 giờ ngày 27-5 đến 22 giờ ngày 28-5 30-80, có nơi trên 90 Còn tại TP HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, TPHCM có mưa rào diện rộng, có nơi mưa vừa và dông. Theo đó, lượng mưa ghi nhận từ 1 giờ ngày 26-5 đến 1 giờ ngày 27-5 tại một số nơi như Cần Giờ là 12.6mm, Phan Văn Cội là 11.4mm, Nhà Bè là 8.4mm, Mạc Đĩnh Chi là 8.4mm, Thủ Đức là 6.8mm,… Cũng theo đơn vị này, từ ngày 27-5 đến ngày 29-5, khu vực TP HCM có mưa rào diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Mưa to tập trung nhiều trong ngày 27-5. Khả năng đợt mưa lớn diện rộng tại TP HCM kéo dài đến hết ngày 29-5. Nhiều nơi tại TP HCM xuất hiện mưa lớn và kéo dài trong sáng 27-5. Ảnh: Hồng Duyên “Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch” – đơn vị này lưu ý. Trong sáng nay, nhiều nơi tại TP HCM đã xuất hiện mưa lớn và kéo dài. Đến khoảng 8 giờ, nhiều khu vực vẫn còn mưa, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn. Nguồn NLĐ