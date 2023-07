Giá xăng dầu hôm nay 22/7: Tăng vượt mốc 81 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 22/7, giá dầu WTI giao dịch ở mức 77,07 USD/thùng, tăng 1,42 USD, tương đương 1,9%, trong khi dầu Brent giao dịch mức 81,07 USD/thùng, tăng 1,43 USD, tương đương 1,8% so với đầu giờ sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu tăng gần 2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Sự leo dốc của giá dầu được hỗ trợ bởi ngày càng nhiều bằng chứng về tình trạng thiếu nguồn cung trong những tháng tới và căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.

Giá dầu thô hôm nay vượt 81 USD/thùng.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết: “Thị trường dầu đang bắt đầu định giá chậm trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung sắp xảy ra”.

Theo Flynn, nguồn cung toàn cầu đang bắt đầu thắt chặt và tình trạng thắt chặt này có thể gia tăng đáng kể trong những tuần tới. Nguy cơ gia tăng xung đột (giữa Nga và Ukraine) cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả, Flynn nhận xét.

Ngày 17/7, Nga đã tuyên bố không gia hạn thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen – thỏa thuận về hành lang biển an toàn do Liên hợp quốc làm trung gian. Sau tuyên bố này, Nga đã tiến hành bắt giữ các tàu ở Biển Đen, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.Nhà phân tích Flynn cho biết việc đóng cửa hành lang ngũ cốc này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp ethanol và nhiên liệu sinh học được pha trộn với các sản phẩm dầu vào thời điểm thị trường ngũ cốc toàn cầu đang thắt chặt, điều này sẽ dẫn đến việc các nhà máy lọc dầu sử dụng nhiều dầu thô hơn. Thêm vào đó, việc bắt giữ các tàu cũng có thể gây thêm rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và các hàng hóa khác trong khu vực.

Trong khi đó, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm trong bối cảnh xuất khẩu dầu thô tăng vọt. EIA đã dự báo rằng sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ có khả năng giảm lần đầu tiên trong tháng 8, làm gia tăng lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu hôm qua 21/7, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Việc giá bán lẻ trong nước tăng trên 1.200 đồng với xăng ở kỳ điều hành này, theo liên Bộ Công Thương – Tài chính chủ yếu do giá thế giới đi lên 10 ngày qua.

Kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Nguồn VOV