Gặp gỡ doanh nghiệp khu vực phía Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh: sớm tháo gỡ các khó khăn để doanh nghiệp an tâm sản xuất

Ngày 27-10, tại huyện Cái Bè, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp mặt doanh nghiệp khu vực phía Tây của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt doanh nghiệp khu vực phía Tây. Ảnh: Đoàn Vũ

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và khôi phục sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, du lịch, dịch vụ…. Trong 10 tháng qua, tỉnh Tiền Giang thu hút được 13 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký: 4.163 tỷ đồng, tăng 7 dự án và vốn đầu tư gấp 4,37 lần so với cùng kỳ năm 2021; có 774 Doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký 6.182 tỷ đồng, vượt hơn 15% kế hoạch năm.

Doanh nghiệp và lãnh đạo sở, ngành phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đoàn Vũ



Tham gia buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Hướng dẫn Luật Lao động; đầu tư duy tu đường giao thông phục vụ vận chuyển hàng hóa; hướng dẫn hồ sơ xin thuê đất công; hỗ trợ tuyển dụng lao động, vốn vay ngân hàng; chính sách kích cầu du lịch; đầu tư nhà máy xử lý rác thải công nghiệp thông thường; chuyển giao lưới điện hợp tác xã quản lý cho ngành Điện lực…

Lãnh đạo các sở ngành đã giải đáp cụ thể những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp, cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan giải quyết và có trả lời cụ thể hơn cho từng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Vĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết những khó khăn doanh nghiệp đã nêu, khẩn trương xử lý và giải quyết thỏa đáng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự…. để doanh nghiệp an tâm hoạt động.

Thùy Trang