Đừng tưởng khủng hoảng ngân hàng quốc tế đã qua!

First Republic ghi nhận khoản tiền gửi hơn 100 tỉ USD bị rút trong quý 1/2023 do hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn nhất xảy ra kể từ năm 2008. Cổ phiếu First Republic trong phiên giao dịch hôm 25-4 giảm xuống mức thấp kỷ lục với mức giảm gần 50%. Các lựa chọn của Ngân hàng First Republic giờ đây, theo Reuters, bao gồm việc bán tài sản lên tới 100 tỉ USD.

“Làn sóng Domino” đã được cảm nhận ở các ngân hàng khác và thị trường rộng lớn hơn. Trong cùng phiên hôm 25-4 (giờ địa phương), cổ phiếu ngân hàng khu vực PacWest Bancorp giảm 9%, Western Alliance Bancorporation giảm 6%, Zions Bancorp giảm 5% và Charles Schwab Corp giảm 4%. Các ngân hàng lớn cũng bị ảnh hưởng như JPMorgan giảm 2%. Một nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng First Republic (Mỹ) đối mặt với các lựa chọn khó khăn để xoay chuyển hoạt động kinh doanh. Ảnh: Reuters Các nhà phân tích Phố Wall dự kiến những thách thức sẽ kéo dài trong năm nay sau khi hai ngân hàng Mỹ phá sản vào tháng trước đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản đối với hàng loạt ngân hàng cho vay trong khu vực. Khi các ngân hàng báo cáo tác động của làn sóng rút tiền gửi, các tổ chức lớn như JPMorgan Chase và Bank of America ít bị ảnh hưởng hơn trong khi các ngân hàng nhỏ hơn như First Republic đối mặt với nhiều khó khăn hơn và phải đấu tranh cho sự sống còn. Ông Steven Blitz, nhà kinh tế trưởng về kinh tế Mỹ tại tổ chức tư vấn TS Lombard (Anh), cho rằng các ngân hàng nhỏ sẽ cho vay ít hơn và đây là động thái tiêu cực cho sự tăng trưởng kinh tế. Trước mắt, dự báo về tăng trưởng kinh tế quý 1/2023 phần lớn là tích cực bất chấp các vấn đề ngân hàng. Bộ Thương mại công bố ước tính ban đầu về mức tăng tổng sản phẩm quốc nội trong 3 tháng đầu năm, dự kiến sẽ tăng 2%, theo ước tính của Dow Jones. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó dự kiến sẽ không kéo dài, chủ yếu do hai yếu tố có mối liên hệ với nhau gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt nền kinh tế và giảm lạm phát kết hợp với những hạn chế đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng nhỏ. Chẳng hạn, ngân hàng First Republic báo cáo hơn 40% tiền gửi bị rút, chiếm một phần của khoản rút lên đến 563 tỉ USD trong năm nay của các ngân hàng Mỹ sẽ khiến việc cho vay trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông Blitz và nhiều đồng nghiệp của ông vẫn cho rằng bất kỳ cuộc suy thoái nào diễn ra cũng chỉ là nông và ngắn. Nguồn NLĐ