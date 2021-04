Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

+ Trong Quý I, tỉnh Tiền Giang xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, tăng 132 vụ, tăng 160,98% so cùng kỳ; số người chết 97 người, tăng 38 người, tăng 64,41% so cùng kỳ. + Trong năm 2020, Tiền Giang có 9.574 hộ đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh và có 142 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. + Trong quí 1/2021, tại huyện Chợ Gạo hội xảy ra 15/22 vụ tội phạm về trật tự xã, trong đó, trộm cắp tài sản 11 vụ, cướp giật 02 vụ; cố ý gây thương tích 01 vụ, chống người thi hành công vụ 01 vụ. + Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tặng công trình thanh niên tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 500 Cựu TNXP khó khăn và tặng 11 bảo hiểm y tế cho các Cựu TNXP khó khăn tại các huyện, thành, thị trong tỉnh. + Sở GD-ĐT Tiền Giang triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn tỉnh...