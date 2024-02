Doanh nghiệp Tiền Giang khởi động đầu năm với niềm tin tăng tốc

(THTG) Năm mới 2024, với những thời cơ, vận hội, tâm thế mới, doanh nghiệp Tiền Giang kỳ vọng tình hình kinh tế thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ, hứa hẹn là một năm tăng tốc, phát triển.

Chế biến thủy sản tại Công ty cổ phần Gò Đàng. Ảnh: Lê Thi

Năm 2023, vượt qua một năm nhiều khó khăn, doanh nghiệp Tiền Giang đã có nhiều giải pháp, phương án kinh doanh phù hợp đảm bảo tăng trưởng, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu. Bằng sự nỗ lực vượt khó và bắt nhịp được xu thế phục hồi, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thủy hải sản có đóng góp không nhỏ cho lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh về đích trước 3 tháng.

Và ngay từ những ngày đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Tiền Giang đã bắt tay ngay vào sản xuất cho những đơn hàng mới. Với những tín hiệu lạc quan, ngay từ đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp hoạt động với khí thế sôi nổi với nhiều kỳ vọng mới.

Có mặt tại Tiền Giang chưa lâu, với tổng vốn đầu tư khá lớn, khoảng 50 triệu đô la Mỹ, Nhà máy Want Want Việt Nam đã khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm được chế biến từ gạo. Theo lãnh đạo của doanh nghiệp này, Tiền Giang có môi trường đầu tư tốt, với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng nhà xưởng dự kiến cho ra nhiều sản phẩm mới, cũng như kỳ vọng gặt hái nhiều thành công mới trong năm 2024. Ông Chen Hen Hua – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Want Want Việt Nam, Tân Phước cho biết: “Tiền Giang là một nơi rất tốt cho việc đầu tư nên công ty chúng tôi quyết định sẽ mở rộng đầu tư. Trong năm nay ngoài những dòng sản phẩm hiện tại thì chúng tôi sẽ tiến hành lên kế hoạch để tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất cho chuyền kẹo và chuyền bánh ăn vặt. Kì vọng của chúng tôi trong năm 2024 là Hi vọng nhà máy Want Want sẽ đi vào sản xuất ổn định. Sản phẩm của Want Want có thể trở thành thương hiệu được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích. Phát huy tối đa năng suất sản xuất của nhà máy”.

Bước vào năm mới 2024, doanh nghiệp Tiền Giang hy vọng sẽ sản xuất kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tăng tốc, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để Tiền Giang đạt được những mục tiêu trong năm 2024 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra cho giai đoạn 2021-2025.

Thùy Trang – Lê Long – Đoàn Vũ