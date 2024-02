Đoàn viên thanh niên huyện Gò Công Tây ra quân trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy.

- Công an Tiền Giang tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Bàn Long và Vĩnh Kim. - Công an xã Lương Hòa Lạc phát hiện 2 đối tượng rải tờ rơi cho vay tiền. - Tiền Giang chuẩn bị phương án ngăn xâm nhập mặn cho 2 xã cù lao của huyện Cai Lậy. - Gần 200 học viên cai nghiện tại Sóc Trăng khống chế bảo vệ để bỏ trốn trại. - Tỉnh Đoàn Tiền Giang thăm, động viên thanh niên nhập ngũ tại xã Phú An huyện Cai Lậy. - Trường Đại học Tiền Giang chuyển giao quy trình sản xuất giống ếch toàn cái. - Huyện Tân Phước họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. - Công an Châu Thành giải tỏa hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc - Tiền Giang: Đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành từ ngày 7-3 đến 12-4 - Huyện Đoàn Gò Công Tây phát động Tháng Thanh niên năm 2024…