Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách ở Gò Công Đông

- Thu ngân sách của TPHCM chiếm gần 26% tổng thu ngân sách chung cả nước. - Áp thấp nhiệt đới vào vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. - Bộ trưởng Tài chính: Năm 2025 không còn miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp. - 6 tháng đầu năm, toàn quốc xử lý hơn 2 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. - Tống đạt cáo trạng vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2. - Tai nạn giao thông làm 1 người tử vong trên tuyến tránh Cai Lậy - Từ năm 2025, lương hưu khu vực nhà nước tính bình quân cả quá trình đóng BHXH - Từ năm 2025, lương hưu khu vực nhà nước tính bình quân cả quá trình đóng BHXH. - Huyện Gò Công Tây khánh thành cầu An Yên số 12 trị giá 400 triệu đồng. - Ngành thuế thu nợ gần 920 tỷ đồng qua biện pháp cấm xuất cảnh. - 700 du khách mắc kẹt ở đảo Nam Du do tàu ngừng chạy....