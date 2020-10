(THTG) Ngày 29-10, Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang, về tình hình triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Công văn số 7401 ngày 26/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU; Tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đón tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản của tỉnh Tiền Giang hơn 237.800 tấn, đạt 77,3% kế hoạch, bằng 96,8% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác biển là 112.536 tấn, đạt 83,54% so kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện tỉnh Tiền Giang hiện có 1.456 tàu cá/419.541 KW, với 10.287 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động đúng quy định.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Cảng cá Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Đa số các tàu của tỉnh Tiền Giang sản xuất theo nhóm, tổ đội và có sự liên kết với các tàu hậu cần đánh bắt thủy sản, để cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá và thu mua, vận chuyển thủy sản… Hiện tỉnh Tiền Giang đã thành lập 44 tổ hợp tác, với 405 tàu/3.544 thuyền viên và 01 hợp tác xã khai thác, với 07 tàu/68 thuyền viên. Đặc biệt, Tiền Giang có 81,5% số tàu được lắp đặt, vận hành và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; Công tác kiểm tra, giám sát tàu cá, sản lượng bốc dỡ tại cảng cá; xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác; truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản… được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong hoạt động chăn nuôi, tính tới tháng 10/2020, Tiền Giang có hơn 289.405 con heo, đàn bò 118.686 con và đàn gia cầm: 16,7 triệu con. Tình hình triển khai luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn luật; công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, hệ thống thú y ở các địa phương được tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành.

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT ghi nhận những đóng góp, kiến nghị của tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU; cũng như những ý kiến trong hoạt động chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Tiền Giang cần nghiên cứu các luật, nghị định, các văn bản và hướng dẫn để việc thực hiện các khuyến nghị đạt kết quả cao nhất, để kinh tế biển tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế của địa phương, cũng như lợi nhuận từ ngành chăn nuôi…

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Lê Thi

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến của Thứ trưởng Bộ NN&PTN Phùng Đức Tiến, đồng thời cho biết, Tiền Giang sẽ tìm ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn và thường xuyên theo dõi, cũng như xin ý kiến của bộ hướng dẫn, hỗ trợ để việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU và tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã đến khảo sát thục tế và làm việc tại Cảng cá Mỹ Tho.

Minh Toàn