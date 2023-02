Độ mặn tại các sông ở Tiền Giang đang tăng cao

(THTG) Những ngày qua, do ảnh hưởng kỳ triều cường Rằm Tháng Giêng (âm lịch) và gió mùa Đông Bắc hoạt động liên tục, kéo dài làm cho độ mặn trên sông Tiền thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cao đột biến, xâm nhập nhanh và lấn sâu vào nội đồng. Theo dự báo độ mặn sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, vì vậy, các ngành, các cấp và nhân dân cần chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất.

Hệ thống đo độ mặn tự động. Ảnh: Lê Thi

Trên sông Tiền, tại cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, cách cửa sông 42km, độ mặn đo được 4,93 g/l, tăng so ngày hôm trước 1,33 g/l, cao hơn so cùng kỳ năm 2022 là 3,7 g/l. Tại Vườn hoa Lạc Hồng phường 1, thành phố Mỹ Tho, cách cửa sông 46km, độ mặn đo được 1,4 g/l, tăng so ngày hôm trước 0,3 g/l, cao hơn so cùng kỳ năm 2022 là 1,06 g/l. Tại cầu Xoài Hột, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, cách cửa sông 51km, độ mặn đo được 0,16 g/l, tăng so ngày hôm trước 0,16 g/l.

Trên sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, mặn cũng bắt đầu xuất hiện. Tại Mỹ Hóa, cách cửa sông 45km, độ mặn là 5,3 g/l, cao hơn ngày hôm trước 1,7 g/l, cao hơn so cùng kỳ năm 2022 là 3,4 g/l. Đề nghị 2 xã cù lao là Ngũ Hiệp và Tân Phong, huyện Cai Lậy quan tâm và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó./

Kim Nữ