Diễn biến tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 14/9

Quan chức Ukraine tiết lộ các mục tiêu quân sự hiện nay: Các mục tiêu quân sự hiện nay của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và nỗ lực giành lại những khu vực do các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng ở Donbass kiểm soát, Cố vấn của Tổng thống Zelensky – ông Mikhail Podoliak tiết lộ.

Quan chức Ukraine cũng khẳng định những nhiệm vụ trên “có thể đạt được” song cho biết “các vũ khí cần được cung cấp” để Ukraine thực hiện điều đó. Tuyên bố của cố vấn Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Kiev tiến hành phản công vào tuần trước và Nga rút quân khỏi Izyum cũng như một số khu vực khác ở Kharkov.

Xe bọc thép của Ukraine ở khu vực Kharkov ngày 12/9/2022. Ảnh: AP

Ukraine công bố đề xuất đảm bảo an ninh: Ukraine đã đưa ra một đề xuất bao gồm các khuyến nghị đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc về pháp lý và chính trị giữa nước này và các nước đảm bảo trong Hiệp ước An ninh Kiev. Những đề xuất được phát triển theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố ngày 13/9 này đã được phác thảo bởi một nhóm cố vấn, dẫn đầu là cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Kiev đề xuất, các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động như những bên đảm bảo an ninh cho Ukraine. Hướng tiếp cận “đa cấp độ” sẽ đồng nghĩa với việc một nhóm “nòng cốt” đưa ra các cam kết để hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi một nhóm bao quát hơn sẽ cung cấp các đảm bảo phi quân sự, dựa trên việc thực hiện các lệnh trừng phạt.

Nga cảnh báo đề xuất đảm bảo an ninh của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột mà Kiev đề ra, đồng thời cảnh báo việc thực hiện nó có thể dẫn đến “sự khởi đầu của Thế chiến III”.

Ông Medvedev cho biết đề xuất này về cơ bản tương tự như việc mở rộng sự bảo vệ quân sự của NATO cho Ukraine. Ông cảnh báo nếu các thành viên NATO không dừng việc cung cấp vũ khí cho Kiev, cuộc xung đột có thể phát triển sang một cấp độ khác, trở nên khó đoán định hơn và bắt đầu liên quan đến nhiều quốc gia hơn.

Chiến tranh lai chống lại Nga phát triển ở mức độ chưa từng có: Cuộc chiến tranh lai mà phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga trong nhiều năm qua đã phát triển ở cấp độ “chưa từng có″, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 13/9.

“Mục đích của cuộc chiến tranh lai này đã được tuyên bố công khai”, ông Lavrov cho hay (hybrid warfare – được mệnh danh là chiến tranh thế hệ 5 – là một chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị đồng thời với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng – ND). Theo Ngoại trưởng Nga, mục tiêu của phương Tây là “phá hủy nền kinh tế, đẩy chúng tôi ra sân sau của chính trị thế giới. Gần đây họ đang công khai kêu gọi sử dụng các biện pháp trừng phạt để làm suy yếu sự ổn định ở Nga”.

Ông Lavrov nhấn mạnh, ưu tiên của Bộ Ngoại giao Nga hiện nay là thúc đẩy mối quan hệ bền vững với “tất cả các đối tác nước ngoài quan tâm” dựa trên sự tôn trọng và hợp tác với nhau.

Ukraine tập trận gần biên giới Belarus: Bộ Nội vụ Ukraine ngày 13/9 công bố tải đoạn video lực lượng nước này tập trận gần biên giới Belarus.

“Các vấn đề của Dòng chảy phương Bắc 1 là do lệnh trừng phạt từ phương Tây”: Theo Điện Kremlin, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vấn đề cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

“Mô tả tình hình hiện tại trong lĩnh vực năng lượng của châu Âu, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, và sự gián đoạn trong hoạt động của Dòng chảy phương Bắc 1 là do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga gây cản trở việc bảo trì đường ống”, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Putin nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng năng lượng của châu Âu đều đáng chỉ trích, do các quốc gia liên quan đã đóng cửa nguồn cung cấp khí đốt qua Ukraine và Ban Lan, và từ chối cho phép vận hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Phương Tây tính hỗ trợ Ukraine chiến đấu cơ sau cuộc phản công ở Kharkiv: Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về việc cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine trong tương lai, trong đó có các chiến đấu cơ, Financial Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Financial Times đưa tin, một số nước phương Tây đã trở nên hăng hái hơn sau chiến dịch phản công của Ukraine ở Kharkiv hồi tuần trước. Họ cũng đang thảo luận về “những nhu cầu dài hạn của Ukraine”, một nguồn tin giấu tên từ Mỹ cho hay. Một số quan chức phương Tây tin rằng đã đến lúc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine “về trung và dài hạn”.

Mỹ cấp thị thực cho phép Ngoại trưởng Nga tới dự họp Liên Hợp Quốc: Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng một nửa phái đoàn mà Moscow đề nghị tới New York tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Theo lá thư đề ngày 2/9 của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia gửi Tổng Thư ký Antonio Guterres, Moscow đã đề nghị Mỹ cấp 56 thị thực. Đến ngày 13/9, Mỹ đã phê duyệt 24 thị thực.

Ukraine biến đồ dân sự thành “cỗ máy sát thương” để đối phó Nga: Quân đội Ukraine dù tiếp nhận rất nhiều khí tài quân sự của phương Tây, nhưng họ cũng đã áp dụng cách thức chuyển đổi các phương tiện sẵn có thành vũ khí sát thương ít ai ngờ tới để đối phó Nga.

Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine: Moscow sẽ tiến hành động thái này sau khi Kiev công bố đề xuất về những đảm bảo an ninh của Mỹ và đồng minh cho nước này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Ông Peskov cho rằng tài liệu này đã cho thấy mối đe dọa mà NATO gây ra cho Nga. Quan chức Nga cũng nhận định, một loạt hiệp định đề xuất giữa Ukraine với Mỹ và đồng minh chính là một giải pháp thay thế tạm thời trước khi Ukraine chính thức gia nhập NATO. Nga coi việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được bởi một động thái như vậy sẽ là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Moscow./.