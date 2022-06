Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Tiền Giang có tính phân hoá cao

(THTG) Sáng 18-6, các thí sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang bước vào phần thi các môn chuyên.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Trường THPT Chuyên Tiền Giang có 619 thí sinh đăng ký dự thi. Buổi sáng nay, các thí sinh thi các môn chuyên gồm: Toán, Ngữ văn và Hóa học; buổi chiều thi các môn: Địa Lý, tiếng Anh, Sinh, toán tin và tin học. Thời gian mỗi môn thi là 150 phút, trong đó môn tiếng Anh có số lượng thí sinh dự thi cao nhất với 159 thí sinh, kế đến là môn Toán có 134 thí sinh, môn tiếng Anh có 122 thí sinh…

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Ảnh: Đoàn Vũ

Kết thúc thời gian làm bài, theo nhận định của các thí sinh, đề thi các môn chuyên phân hóa sâu sắc, mang tính chất đánh đố để có thể tìm ra những thí sinh thật sự giỏi.

Qua 02 ngày diễn ra kỳ thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch, chiếc khẩu trang là hình ảnh quen thuộc trên gương mặt của các sỹ tử trong phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Nội dung đề thi chủ yếu là kiến thức lớp 9 chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó chủ trọng đến việc tinh giản chương trình trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 do Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.

Thu Thủy