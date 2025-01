Đài PT&TH Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

(THTG) Chiều ngày 03/01/2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phát thanh, truyền thanh, truyền hình năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo, trong năm 2024, trên sóng phát thanh và truyền hình, Đài đã biên tập và phát sóng hơn 16.500 tin thời sự và gần 6.800 phóng sự, bài viết, chương trình, chuyên mục, tiết mục. Trong năm, trang Thông tin điện tử của Đài có 2,1 triệu lượt người xem, Facebook có 311.000 lượt người theo dõi, Youtube có tổng số người đăng ký hiện tại là 126.000 người và trên Zalo có tổng số người quan tâm hiện tại là 580.000 người. Đài cũng đã biên tập và phát sóng hơn 2.500 tập phim truyện, khoảng 3.800 bản tin thể thao, bản tin quốc tế và các chương trình truyền hình.

Qua báo cáo phân tích tổng quan hệ thống kênh thiết yếu quốc gia và thiết yếu địa phương trên nền tảng VTVGo – kênh truyền hình THTG có tổng người xem hàng tháng đạt gần một triệu lượt người xem, người xem trung bình hàng ngày là 18.000 người, lượt người xem trung bình hàng ngày là 27.000 lượt. Trừ các Đài VTV, Vĩnh Long, HTV, TTXVN, QHTV, Nhân dân TV, Đài Truyền hình Tiền Giang đứng hàng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long (chỉ đứng sau Đài Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài; tinh thần đoàn kết nội bộ cơ quan từ đó đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát thanh, truyền hình. Nhất là trong việc tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xây dựng và quảng bá hình ảnh Tiền Giang. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Diệu đề nghị đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình cần không ngừng nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, khả năng nắm bắt, năng lực triển khai và thể hiện tác phẩm; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho đội ngũ làm nghề. Song song đó ông cũng đề nghị Đài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; không ngừng nâng cao chất lượng về chuyên môn, công tác phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là cơ sở dữ liệu số nhằm đảm bảo các chương trình đủ hình ảnh cho các chương trình. Đồng thời ông cũng đề nghị cần không ngừng đổi mới, nâng cao các chương trình một cách hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục quan tâm đến chất lượng tin, bài đảm bảo có chiều sâu và tính tương tác.

Dịp này, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Mạnh Cường – Việt Bình