Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tại huyện Cái Bè

*** Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chúc Tết và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. * Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn đi kiểm tra tình hình dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết phục vụ thị trường Tết nguyên đán với giá bình ổn. * Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Trần Văn Thức đi thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách ở xã Tân Bình. * Câu Lạc bộ hưu trí tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024. * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân tích trữ nước để phục vụ sản xuất, phòng tránh hạn mặn trong mùa khô 2025. * Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho Đảng viên xã Long Vĩnh. * Huyện Cai Lậy triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. * Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho tặng quà Tết cho người nghèo. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Gạo giải ngân vốn tín dụng chính sách cho người dân xã Bình Ninh phát triển sản xuất. * Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Phước thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách. * Người dân Gò Công Tây tổ chức Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình. * Vấn đề Quốc phục chưa nhận được sự đồng thuận, còn nhiều ý kiến trái chiều. * Cúm mùa gia tăng dịp cận Tết. * Nhiều Kênh truyền hình tại Việt Nam ngừng hoạt động để sáp nhập vào Đài Truyền hình Việt Nam. * Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây sản xuất thuốc tân dược giả với quy mô lớn. * Đắk Lắk: Khởi tố nam thanh niên lừa cô gái vào lô cao su đổi tiền mới lì xì để cướp 38 triệu đồng. * Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mưa trái mùa diễn ra trong 2 ngày. * Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT. * Lượng người rút bảo hiểm xã hội 1 lần giảm. * Hoa mai anh đào ở Đà Lạt nở sớm. * Bình Định: Nhiều vườn trồng hoa cúc bán Tết bổng chết bất thường. * Hải Phòng: Đã tìm được cháu bé 4 tuổi ở Trường Mầm non bị người lạ dẫn đi. * Hà Nội đưa vụ rửa tiền, lừa đảo liên quan đến Tik Toker Mr. Pips vào diện theo dõi. * Tài xế xe Mercedes chở 4 cô gái lao xuống biển Nha Trang ra trình diện công an. * Ô tô ở Hà Nội tông liên hoàn 5 xe máy, 4 người nhập viện. * Xe máy chở người từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước bị phạt từ 8-10 triệu đồng. * Hàn Quốc: Tổng thống Yoon bị bắt. * Thái Lan hướng tới hợp pháp hóa đánh bạc. * Mỹ: Dân kiện Công ty cung cấp điện cho hạt Los Angeles gây cháy rừng. * Ông Biden dự tính đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố. * Ông Trump lập cơ quan mới để thu thuế từ người nước ngoài.