Cuộc đua bào chế thuốc mới ứng phó Omicron

Diễn biến khôn lường

Số ca mắc mới trong 24 giờ qua gần chạm mốc 1 triệu ca, trong đó nước Mỹ nhiều nhất với 255.909 ca, tiếp đó là Anh và Pháp lần lượt ghi nhận 119.789 và 91.608 ca. Trước diễn biến phức tạp tại Mỹ, Thị trưởng TP New York (Mỹ) Bill de Blasio thông báo sẽ thu hẹp quy mô tổ chức và giới hạn người tham gia bữa tiệc mừng năm mới theo truyền thống tại Quảng trường Thời Đại do lo ngại sự lây lan của Omicron. Theo đó, chính quyền TP New York sẽ chỉ cho phép 15.000 người tham dự sự kiện nổi tiếng này. Những người tham gia buộc phải đeo khẩu trang và có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Nhiều nước châu Âu siết chặt các biện pháp hạn chế trước thềm Giáng sinh. Hy Lạp thông báo từ ngày 24-12, người dân phải đeo khẩu trang bắt buộc ở trong nhà và ngoài trời nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong các cuộc tụ tập mừng Giáng sinh và năm mới. Đan Mạch thông báo du khách nước ngoài nhập cảnh sẽ phải trình xét nghiệm Covid-19 âm tính, cho dù đã tiêm chủng hay chưa. Tại Italy, chính phủ đã thông qua sắc lệnh mới gồm một loạt biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn sự lây lan của Omicron trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Tại châu Á, Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo các bang và vùng lãnh thổ liên bang không nên mất cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 do sự xuất hiện của Omicron. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 22 quốc gia châu Phi đã báo cáo ghi nhận các trường hợp nhiễm Omicron.

Vô hiệu hóa biến thể

Trường Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca ngày 23-12 đã công bố kết quả nghiên cứu mới, cho thấy phác đồ tiêm 3 mũi vaccine Vaxzevria do 2 đơn vị này phối hợp phát triển có hiệu quả phòng Omicron. Thông báo của AstraZeneca cho biết: Mũi tiêm thứ 3 của vaccine này có thể vô hiệu hóa Omicron với mức độ hiệu quả tương tự mũi tiêm thứ 2 đối với Delta.

Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cho biết sẽ tăng cường khả năng sản xuất thuốc viên Paxlovid dùng điều trị Covid-19 trong năm 2022, với việc tăng sản lượng lên 120 triệu liệu trình, so với 80 triệu liệu trình dự kiến.

Tại Cuba, các nhà khoa học cho biết đang thực hiện những bước đánh giá cuối cùng trước khi giới thiệu vaccine Mambisa, một trong số ít các loại vaccine sử dụng qua đường mũi đang được nghiên cứu, phát triển trên thế giới. Thông qua mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ sinh học BioCubaFarma của Cuba Eduardo Martínez cho biết, các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh vaccine Mambisa có khả năng phản ứng miễn dịch niêm mạc cao chống lại virus SARS-CoV-2, do đó có thể ngăn ngừa hiệu quả sự lây truyền của virus và cung cấp một mức độ miễn dịch khử trùng nhất định.

Giới nghiên cứu y sinh học Australia cũng đang thử nghiệm thuốc xịt mũi heparin, thường được sử dụng để chống đông máu, có thể phòng Covid-19. Giải thích về cơ chế hoạt động của thuốc, ông Gary Anderson, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe phổi thuộc Đại học Melbourne, cho biết ban đầu virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào trong mũi bằng cách liên kết với chất heparan sulfate trên bề mặt tế bào mũi. Do đó, thuốc xịt có cấu trúc tương tự heparan sulfate, hoạt động như một mồi nhử và có thể nhanh chóng quấn quanh protein gai. Thuốc xịt mũi này hoạt động hiệu quả với tất cả biến thể hiện nay của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Ngày 24-12, cơ quan cố vấn y tế của Pháp Haute Autorite de Sante (HAS) khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine cho những người trưởng thành khoảng 3 tháng sau các mũi tiêm đầu, rút ngắn so với thời gian chờ hiện nay là 5 tháng. HAS cũng khuyến nghị mở rộng đối tượng được tiêm mũi tăng cường sang cả thanh thiếu niên.

Nguồn SGGP