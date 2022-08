Công tác đặc xá năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, công bằng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2022, Trưởng BCĐ về đặc xá năm 2022 Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chủ trì cuộc họp.

Sau khi có Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo đặc xá của Bộ Công an. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác đặc xá. Công an các địa phương đã xây dựng kế hoạch, bám sát nội dung được phân công, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tốt công tác đặc xá ở địa phương, đơn vị mình.

Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện, trại tạm giam đang nỗ lực triển khai đúng quy định. Để việc xét duyệt người đủ hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công bằng, đúng với các quy định của pháp luật và tránh dư luận không tốt. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã tham mưu cho Bộ Công an điện chỉ đạo cơ quan thi hành án Công an các tỉnh và trại giam, trại tạm giam rà soát các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị để lập danh sách trích ngang là đối tượng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo hoặc các loại án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Họp Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an.

Qua rà soát đã có danh sách các phạm nhân thuộc diện trên, xin ý kiến các cơ quan chức năng xử lý. Cục đã làm việc với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc cấp Căn cước công dân cho người được đặc xá và chuyển danh sách các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá cùng với dữ liệu phạm nhân liên quan để chủ động thu thập dữ liệu dân cư, làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho người được đặc xá kịp thời; chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương trong việc thu nhận hồ sơ phục vụ việc cấp căn cước công dân nhanh chóng, thuận lợi, đạt kết quả tốt. Đồng thời Cục cũng đã phối hợp với Công an các địa phương để tiếp nhận người được đặc xá, tạo công ăn việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm quyết định đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, hướng dẫn của Bộ Công an; đã lập được danh sách đề nghị đặc xá gửi về Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2022 của Bộ Công an, các tổ thẩm định đã thẩm định hộ sơ, cho ý kiến đối với từng trường hợp được đề nghị đặc xá. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Ban Chỉ đạo xem xét đề nghị đặc xá đối với phạm nhân phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia; phạm nhân được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt; các phạm nhân trong các vụ án Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo và các trường hợp dư luận quan tâm../.

Nguồn vov.vn