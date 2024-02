Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công lập hồ sơ xử lý đối tượng tàng trữ pháo trái phép

(THTG) Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công vừa lập hồ xử lý đối tượng Cao Thị Hồng Như, cư trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Đối tượng Cao Thị Hồng Như tại cơ quan điều tra .và 200 viên pháo banh. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào trưa 01/02, qua Công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Tân Trung, phát hiện, bắt quả tang Như đang tàng trữ 200 viên pháo banh nên mời về trụ sở Công an xã làm việc.

Qua làm việc, Như khai nhận: Sáng 01/02, Như lên mạng xã hội đặt mua 200 viên pháo banh với giá 1.600.000 đồng để đem về đốt vào đêm giao thừa và bán lại cho người khác. Đến trưa 01/02, Như đến khu vực ngã ba Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhận pháo từ một phụ nữ và vận chuyển về đến ấp Ông Non, xã Tân Trung thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Tin và ảnh: Hồ Sương