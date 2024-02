Công an xã Long Bình Điền đẩy mạnh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Gạo về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Chợ Gạo, Công an xã Long Bình Điền đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Ảnh: Khánh An

Qua đó, lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, làm tốt công tác hòa giải, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong Nhân dân, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Trong năm 2023, Công an xã Long Bình Điền đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các ấp trên địa bàn. Để công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, Công an xã Long Bình Điền tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch của Công an tỉnh, đẩy mạnh công tác phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quốc Việt