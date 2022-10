Công an tỉnh triển khai mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây”

Công an tỉnh Tiền Giang vừa triển khai xây dựng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy”. Mô hình được triển khai thực hiện từ nay đến ngày 15/5/2023.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây”

Thực hiện mô hình này, Công an xã Mỹ Phước Tây sẽ phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ thuộc Công an thị xã Cai Lậy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội v.v…tiến hành xác định tuyến, địa bàn, đối tượng cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát danh sách tất cả các băng nhóm, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật về: trộm, cướp, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, dùng hung khí đâm đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, tăng cường công tác quản lý lưu trú và các cơ sở kinh doanh có điều kiện…

Đồng thời phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã để tăng cường công tác tuyên truyền việc xây dựng mô hình xã Mỹ Phước Tây đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Thông qua thực hiện mô hình, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở và sự chung tay của các ngành, các cấp, các đoàn thể trong phòng ngừa, đấu tranh xử lý tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Trọng Tín