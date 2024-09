(THTG) Công an tỉnh Tiền Giang vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thành phố Mỹ Tho năm 2024.

Công an Tiền Giang tập huấn nghiệp vụ cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

265 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ được học tập 07 chuyên đề, gồm: Bồi dưỡng chính trị, pháp luật; nắm tình hình về an ninh trật tự, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động; quản lý hành chính về trật tự xã hội; kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.005 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với 3.389 thành viên.

17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ được tiếp tục tổ chức tại các địa phương nhằm đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cập nhật, nâng cao nhận thức, kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống trên thực tế. Từ đó phát huy vai trò nồng cốt hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngọc Diễm – Lê Hoài