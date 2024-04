Công an Tiền Giang kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

(THTG) Ngày 12-4, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Lê Long

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 58 về việc thành lập “Lực lượng Cảnh vệ” đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an. Ngày 06/01/1974, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 33 và Thông tư số 03 thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng Cảnh sát cơ động) và tổ chức Lễ ra mắt trọng thể vào ngày 15/4/1974. Từ đó đến nay, ngày 15/4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chăm lo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, lực lượng Cảnh sát cơ động đã không ngừng lớn mạnh, chính quy, hiện đại về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị trí quan trọng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

ông Nguyễn Hồng Khắc – Phó giám đốc Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Khắc – Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Triều + Lê Long