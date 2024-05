Công an Tiền Giang hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(THTG) Ngày 23-5, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong lực lượng Công an tỉnh năm 2024.

Đại diện Cụm trưởng các Cụm thi đua trong Công đoàn Công an tỉnh tiến hành ký kết thể hiện trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong Công an tỉnh năm 2024.

Quang cảnh hội nghị hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong lực lượng Công an tỉnh năm 2024. Ảnh: Trọng Tín

Dịp này, có 1 đoàn viên công đoàn được biểu dương “Lao động giỏi” năm 2023; 12 đồng chí được kết nạp vào tổ chức công đoàn và tham gia sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công an tỉnh; 09 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà của Công đoàn Công an nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu và đoàn viên công đoàn được tập huấn, cập nhật, bổ sung kiến thức trong công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn trong chế biến món ăn tại các bếp ăn tập thể và quy trình nấu món ăn Việt Nam.

Một hoạt động khá sôi nổi trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đó là Hội thi “Đầu bếp giỏi” năm 2024 của 04 Đội dự thi đến từ 03 Cụm thi đua trong Công đoàn Công an Tiền Giang và Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Hội thi “Đầu bếp giỏi”. Ảnh: Trọng Tín

Với kỹ năng chế biến món ăn trực tiếp, trang trí món ăn phù hợp với chủ đề, nguyên liệu Ban Tổ chức đưa ra, Đội Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh đạt giải nhất, giải nhì thuộc về Cụm thi thi đua số 2 và Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an tỉnh đạt giải ba.

Đặc biệt, sau khi kết thúc Hội thi “Đầu bếp giỏi”, dại biểu và đoàn viên công đoàn cùng tham dự chương trình “Bữa cơm công đoàn”. Thông qua chương trình tăng cường sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn và người lao động tiếp tục lao động, công tác, cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Diễm