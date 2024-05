Công an Tiền Giang Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm”

(THTG) Ngày 24-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý đối với một số loại tội phạm phổ biến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì Hội thảo.

Hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Quang cảnh buổi Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm”.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm hàng năm: Năm 2022 giảm 41,2% so với năm 2021, năm 2023 giảm 1,1% so với năm 2022 và trong quí I/2024 tội phạm về trật tự xã hội giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 0,5% so với quí liền kề. Nhiều hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm được liên ngành tố tụng tỉnh điều tra, xử lý nghiêm đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong dư luận Nhân dân. Một số hành vi phạm tội tinh vi đã được nhận diện và thống nhất cao trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp tích cực, trách nhiệm góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Tại Hội thảo, trên cơ sở thực tiễn và thực trạng công tác điều tra, xử lý tội phạm, đại biểu đã có những tham luận về đánh giá những khó khăn, bất cập trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hay để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Trọng Tín