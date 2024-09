Công an thị trấn Tân Hiệp bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở Long An tẩu thoát về Tiền Giang

(THTG) Ngày 21/9, qua tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang về việc có 02 đối tượng trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Long An đang tẩu thoát về hướng miền Tây qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng triển khai phương án chốt chặn, truy bắt.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi 02 đối tượng đi qua địa bàn thị trấn Tân Hiệp của huyện Châu Thành thì bị Tổ công tác gồm Công an thị trấn và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở truy đuổi, bắt giữ.

2 đối tượng trộm tài sản tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên là: Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1989 và Nguyễn Thế Linh, sinh năm 1998, cùng cư trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cả 2 đối tượng thừa nhận vừa trộm 01 xe mô tô của người dân trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An để tiếp tục điều tra xử lý trước pháp luật.

Thanh Việt