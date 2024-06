Công an huyện Chợ Gạo khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Khánh Nhân, sinh năm 1997, cư trú xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Khánh Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều ngày 20-5, trong lúc đang lưu thông, Trần Khánh Nhân bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo chặn dừng, kiểm tra. Lực lượng công an đã bắt quả tang Nhân đang tàng trữ 1 gói nylon chứa ma túy đá.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhân, lực lượng công an thu giữ thêm 3 gam ma túy đá và một số vật dụng có liên quan để sử dụng ma túy.

Qua làm việc, Trần Khánh Nhân thừa nhận mua ma túy đá về tàng trữ để sử dụng.

Hồ Sương