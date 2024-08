(THTG) Ngày 27-8, Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đến Trung tâm Y tế huyện thăm 2 cán bộ Công an thị trấn Tân Hiệp bị thương khi làm nhiệm vụ đang nằm điều trị tại đây.

Công an Châu Thành thăm 2 cán bộ bị thương khi truy bắt tội phạm

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 26/8/2024, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận thông tin về việc 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn Châu Thành. Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn trên các tuyến giao thông, nơi có khả năng đối tượng di chuyển qua.

Đến 16 giờ 17 phút, Tổ công tác của đồng chí Thiếu tá Bùi Vũ Phương và đồng chí Trung úy Bùi Điền Kha đang chốt chặn tại ngã 3, đoạn thuộc khu phố Cá, thị trấn Tân Hiệp phát hiện đối tượng di chuyển trên Quốc lộ 1A với tốc độ cao. Hai đồng chí tiến hành truy đuổi đến địa bàn phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An thì bắt kịp và ép xe đối tượng vào lề, chặn dừng. Tuy nhiên, đối tượng cố tình tăng ga, gây va chạm khiến cả 3 cùng bị ngã xuống đường. Đối tượng bỏ xe chạy trốn. Dù bị thương, Thiếu tá Bùi Vũ Phương và Truy úy Bùi Điền Kha thuộc Công an thị trấn Tân Hiệp vẫn kiên quyết truy đuổi, khống chế, bắt được đối tượng giao cho đồng đội vừa đến hỗ trợ. Sau đó Thiếu tá Bùi Vũ Phương và Trung úy Bùi Điền Kha được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành điều trị vết thương.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Tài Hùng, sinh năm 1992, ngụ xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bước đầu điều tra, Hùng thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm xe mô tô tại Phường 5, thành phố Mỹ Tho.

Công an huyện Châu Thành tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Mỹ Tho điều tra, xử lý. Qua điều tra mở rộng, tại Công an thành phố Mỹ Tho, Hùng khai nhận, trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và 2 tỉnh là: Bến Tre, Long An.

Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành, Đảng ủy, UBND thị trấn, Ban chỉ huy Công an thị trấn Tân Hiệp đã đến thăm, động viên Thiếu tá Bùi Vũ Phương và Trung úy Bùi Điền Kha. Dù vẫn còn đang trong quá trình điều trị, 2 đồng chí luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, mong muốn sớm bình phục để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hồ Sương – Lê Hoài