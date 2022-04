Công an Châu Thành khởi tố và bắt tạm giam 02 đối tượng giật dây chuyền

(THTG) Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1993, cư trú khu phố 4, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Dương Tấn Hải, sinh năm 1995, cư trú Phường 5, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

02 đối tượng Nam (ảnh trên) và Hải tại Công an. Ảnh: Lê Hoài

Cả 2 đều có tiền sự, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Hải có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Nam có 3 tiền án về tội trộm tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai: cả 2 không nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, Nam dùng xe môtô của mình chở Hải từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang với ý đồ cướp giật tài sản.

Khi đến huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chúng theo dõi những phụ nữ đi trên đường có đeo nữ trang, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Nam điều khiển xe mô tô chạy áp sát, còn Hải ngồi phía sau cướp giật dây chuyền, rồi tăng ga tẩu thoát.

Công an làm việc với bị hại. Ảnh: Lê Hoài

Với thủ đoạn đó, trong 2 ngày 4/3 và 5/3, chúng đã thực hiện 03 vụ cướp giật dây chuyền của 3 người phụ nữ trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp và xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, với tổng tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Sau khi cướp giật tài sản, chúng đem bán, chia nhau tiêu xài cá nhân. Sau đó, cả 2 bị Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Ngọc Diễm