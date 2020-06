Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo

(THTG) Chiều ngày 03-6, Tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với gần 150 cử tri của xã Hòa Định, Xuân Đông và thị trấn Chợ Gạo.

Cử tri trình bày những kiến nghị với đại biểu HĐND. Ảnh: Ngọc Duyên

Đại diện Tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo đã thông tin đến cử tri nội dung dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp, cùng những tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đa số cử tri đồng tình và phấn khởi với những kết quả đạt được thời gian qua, cũng như những nội dung chương trình kỳ họp kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sắp tới, đồng thời đề xuất, kiến nghị thêm nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải và gây ô nhiễm đất, bụi tại Huyện lộ 23, Huyện lộ 24 đi qua 02 xã Hòa Định, Xuân Đông; tình trạng cho vay lãi nặng; nước sinh hoạt nông thôn không đảm bảo; tình trạng kẹt xe tại trường Tiểu học Hòa Định. Ngoài ra, cử tri còn có ý kiến về một số tuyến đường điện không đảm bảo an toàn, mong địa phương cùng ngành điện tiếp tục rà soát hỗ trợ thực hiện hệ thống điện an toàn sau điện kế; đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết việc gây ảnh hưởng dòng chảy và trả lại hiện trạng ban đầu Rạch Chợ đoạn giáp ranh Hòa Định, Thị Trấn Chợ Gạo; xây dựng và nâng cấp tuyến đường Lò Gạch xã Hòa Định đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; việc ô nhiễm môi trường các tuyến kênh rạch do hạn mặn…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Xuyên

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh để nghị UBND huyện Chợ Gạo tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm như: tiếp tục đảm bảo việc an toàn sau điện kế; xử lý dứt điểm việc gây ảnh hưởng dòng chảy, ô nhiễm môi trường tại đoạn cuối Rạch Chợ, giáp ranh xã Hòa Định, thị trấn Chợ Gạo; tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tuần tra xử lý xe chở vật liệu xây dựng quá tải, gây ô nhiễm đất bụi ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân… Ngoài ra, ông Lê Văn Hưởng còn thông tin đến cử tri về kết quả trong công tác phòng chống hạn, mặn, việc vận hành cống Xuân Hòa trong thời gian sắp tới để xử lý môi trường sau hạn, mặn.

Lê Minh