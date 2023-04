Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh dự Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2023

(THTG) Ngày 26-4, tại công viên Lạc Hồng, thành phố Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân 2023 và Hội thi An toàn vể sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 23. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã dự và chủ trì buổi Lễ phát động.

Quang cảnh buổi Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân 2023 và Hội thi An toàn vể sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 23. Ảnh: Minh Nguyên

Năm 2023 là năm thứ 12 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân. Đồng thời cũng là là năm thứ 7, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Tỉnh Tiền Giang tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chương trình này. Qua đó, nâng cao nhận thức, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng tránh rủi ro, tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, doanh nghiệp và tài sản công dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc../

Công Luận