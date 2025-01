Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chúc Tết Công an tỉnh và các doanh nghiệp

(THTG) Chiều ngày 21/01/2025, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát biểu cùng các lực lượng của công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà các lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm qua. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình lực lượng công an tỉnh nhiều sức khỏe, năm mới thêm thắng lợi mới.

Cùng ngày, Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm Chi nhánh Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Tiền Giang, Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức và Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Nhân dịp năm mới 2025, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm qua. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần vượt khó, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Mong muốn trong năm 2025 và những năm tiếp theo, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà ngày càng bền vững.

Nguyễn Phong – Anh Tuấn