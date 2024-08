Chờ đón chủ nhân vòng Nguyệt quế Đường đến vinh quang năm thứ 14 với giải thưởng 200 triệu đồng

(THTG) Theo kế hoạch, Chương trình chung kết Đường đến vinh quan năm thứ 14 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Viễn thông Tiền Giang và Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức vào ngày 25-8-2024.

4 thí sinh sẽ tham gia thi tài để giành vòng Nguyệt quế Đường đến vinh quang năm thứ 14.

Chương trình sẽ được thực hiện cầu truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ với điểm cầu chính diễn ra tại Phim trường Đài PT&TH Tiền Giang, 2 điểm cầu phụ gồm: Trường THPT Cái Bè huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang và Trường THPT Chu Văn An huyện Phú Tân tỉnh An Giang.

4 thí sinh sẽ tham gia thi tài để giành vòng Nguyệt quế năm thứ 14 với giải thưởng của giải Nhất lên tới 200.000.000 đồng do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ. 4 thí sinh gồm: Hồ Thanh Vũ và Phan Nguyễn Hoàng Khang cùng ở Trường THPT Cái Bè, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa – Trường THPT Chuyên Tiền Giang và Hồ Vĩ Quốc – Trường THPT Chu Văn An tỉnh An Giang.

Qua 14 năm tổ chức, Chương trình Đường Đến Vinh – một chương trình khoa giáo giải trí đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, trở thành sân chơi bổ ích, trí tuệ dành cho học sinh Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và là nơi gặp gỡ của những tài năng học đường, góp phần quan trọng cổ vũ phong trào thi đua dạy và học không chỉ trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang mà còn thu hút sự quan tâm hưởng ứng tham gia của thí sinh các tỉnh thành lận cận.

Chúng ta sẽ chờ xem thí sinh nào sẽ là người giành chiến thắng, giành vòng Nguyệt quế tại vòng chung kết “Đường đến Vinh Quang” lần thứ 14, năm học 2023 – 2024. Kính mời Quý khán giả đón xem trực tiếp trên sóng truyền hình các tỉnh: Tiền Giang, An Giang và Trà Vinh vào lúc 9 giờ ngày 25-8-2024.

Hữu Hạnh