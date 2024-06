(THTG) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Tiền Giang, vào chiều nay ngày 4-6, hơn 21.000 thí sinh thi lớp 10 công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ đến tại 33 hội đồng thi đặt tại các Trường THPT để làm thủ tục dự thi.

Đúng 14 giờ, các thí sinh đến điểm thi, nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh lớp 10, phổ biến lại lịch thi cụ thể của từng môn thi và hiệu lệnh trống báo của các môn thi. Giám thị cũng sẽ yêu cầu các thí sinh tự rà soát lại thông tin ghi trên phiếu dự thi. Những thí sinh có sai sót về mặt thông tin cá nhân như: họ tên, ngày, tháng, năm sinh… sẽ được chỉnh sửa hoàn chỉnh dữ liệu dự thi.

Chiều nay 4-6, thí sinh Tiền Giang sẽ làm thủ tục dự thi lớp 10. Ảnh: Bùi Phong

Theo Sở GD và ĐT, năm nay toàn tỉnh có 21.072 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10, tăng trên 1 ngàn thí sinh so với kỳ thi năm trước. Đến thời điểm hiện tại, các công tác liên quan đến kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Các trường được chọn làm điểm thi đều có cơ sở vật chất tốt, thuận tiện cho thí sinh trong quá trình đi lại.

Trước đó, ngành giáo dục đã đến kiểm tra cơ sở vật chất tại các hội đồng thi ở các huyện. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu là hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với hơn 1.600 thí sinh. Các vấn đề về cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo, bao gồm các phòng thi dành cho thí sinh, phòng dành cho chủ tịch điểm thi, phòng hội đồng, phòng y tế.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các địa phương có điểm thi đảm bảo an toàn cả trong và ngoài điểm thi. Sở đã thận trọng chọn những cán bộ, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, ý thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tham gia những khâu quan trọng như: ra đề, chấm thi, thanh tra…

Theo kế hoạch, năm học 2024 – 2025, Tiền Giang sẽ tuyển sinh 423 lớp 10 đại trà công lập với 19.035 học sinh học tại 39 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Thu Thủy