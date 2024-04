Cảnh giác với “Bà hỏa” mùa nắng nóng

(THTG) Hiện nay đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy tăng cao. Nhiều tỉnh thành lân cận cũng đã xảy ra các vụ cháy nặng nề, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn, mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) – Công an Tiền Giang là lực lượng nòng cốt.

Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.

Đồng chí Thượng tá Lê Thanh Long – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh cho biết: “Riêng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tăng cường công tác huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ PCCC theo định kỳ để nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức và kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời thường xuyên quan tâm công tác bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy để chuẩn bị thật sẵn sàng về lực lượng và phương tiện nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy – cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Lê Hoài

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong công tác PCCC; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn an toàn PCCC cho người dân, đặc biệt là thành viên của các Tổ liên gia an toàn PCCC tại các khu đông dân cư. Thông qua các đợt tuyên truyền, tập huấn kiến thức liên quan công tác PCCC, đã giúp người dân tiếp cận thêm nhiều kiến thức có liên quan để từ đó vận động người thân trong gia đình và hàng xóm cùng nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ.

Một trong các hoạt động góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong thời gian qua là chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH. Hoạt động được tổ chức định kỳ hàng quý và luân phiên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, tại Trường Trung cấp Cai Lậy cơ sở 1, Phường 1, thị xã Cai Lậy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Giám hiệu Trường cùng chính quyền địa phương tổ chức Chương trình với hơn 600 học sinh, sinh viên, thành viên các Tổ liên gia an toàn PCCC và người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tham gia. Chương trình đã tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy; giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện PCCC & CNCH; đồng thời cho các em học sinh trải nghiệm, thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy, rãi vòi chữa cháy, di chuyển thoát nạn; CNCH…Thông qua hoạt động nhằm trang bị các kỹ năng PCCC để vận dụng vào thực tế đời sống và sinh hoạt hàng ngày, không để xảy ra cháy, nổ.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống cháy, nổ với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, qua đó bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trọng Tín