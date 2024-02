Cảnh báo thảm họa nhân đạo khi Rafah bị tấn công

Đáng chú ý, 70% trẻ em tại đây bị tiêu chảy trong khoảng 2 tuần trước khi bản đánh giá được thực hiện, tức là tăng 23 lần so với cơ sở so sánh của năm 2022. Giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan chỉ ra rằng, đói ăn và tinh thần hoảng loạn khiến trẻ em dễ bị bệnh và không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn tới những thực trạng nguy hiểm và đau lòng đang diễn ra.